Американский фигурист рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой

Американский фигурист, бронзовый призер командного турнира на Олимпийских играх — 2014 в Сочи Джейсон Браун в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как сложились его дружеские отношения с Евгенией Медведевой.

Оба фигуриста в 2018 году перешли в группу Брайана Орсера и переехали в Канаду из своих родных стран. В 2020-м Медведева приняла решение вернуться в группу Этери Тутберидзе, поскольку из-за коронавирусных ограничений не имела возможности въехать в Торонто.

«Это одни из самых лучших отношений, которые я только мог создать. Наша дружба с Евгенией мне очень помогла. Мы оба переживали одинаковую ситуацию: долго были с одним тренером, неожиданно решили полностью поменять свою жизнь, переехали в совершенно новое для себя место… И мы помогали друг другу пройти через множество всех этих изменений — вместе это было сделать проще. Мы многому научись друг у друга, и это нас очень сблизило», — отметил Браун.

Также американский спортсмен рассказал, как помогал Медведевой в освоении английского языка.

«Ее английский и так великолепен, но она всегда стремится узнать что-то новое. И я старался помочь ей — например, в произношении некоторых слов. Говорил: «Я отлично понимаю все, что ты говоришь. Но если ты хочешь произнести это идеально, то мы говорим вот так. Однако ты можешь произносить и так, как раньше: я прекрасно понимаю смысл». Если я и позволял себе какие-то замечания, то это была конструктивная критика и только с благими намерениями.

И мы оба наслаждались этим, потому что Евгения была действительно настроена совершенствоваться в английском, и я всегда искренне старался помочь ей в работе над произношением и пополнить ее активный словарный запас», — подчеркнул Браун.

Чемпион США — 2015 также отметил, что периодически они с Медведевой практиковали японский язык.

«Такое бывало иногда. Евгения великолепна в изучении языков. Это гораздо больше ее сфера, чем моя. Я чувствовал, что она учит меня (смеется). Ее английский намного лучше, чем мой русский может стать когда-нибудь. Евгения прекрасна. И талантлива в огромном множестве разных сфер. Я до сих пор храню стикер с надписью «Пекин-2022», который она приклеила на стекло моего автомобиля», — подытожил Браун.

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