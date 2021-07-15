МОК изменил олимпийскую клятву, добавив в нее слова про равенство и борьбу с дискриминацией

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил олимпийскую клятву, добавив фразы о равенстве и борьбе с дискриминацией. Об этом сообщила пресс-служба МОК. На открытии Олимпиады — 2020 в Токио клятву произнесут представители спортсменов, судей и тренеров.

До 2018 года все три категории произносили собственные клятвы, но на Олимпиаде — 2018 клятву объединили и теперь, в Токио-2020, клятвенные слова произнесут два спортсмена, два судьи и два тренера. Обязательное условие – клятву должны произнести мужчина и женщина. Это сделано для гендерного равенства.

Сама клятва звучит следующим образом:

«Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства.

Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации.

Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше», – говориться в клятве.

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала, что будет изображено на купальниках российских синхронисток на Олимпиаде в Токио.