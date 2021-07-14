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Синхронистка Ромашина: на наших купальниках будет изображена балалайка

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РИА Новости

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала, что будет изображено на купальниках российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, передает Sport24.

«Что будет на новых купальниках? Балалайка (смеется). Ее не запретили, балалайка будет», — сказала Ромашина.

Международный олимпийский комитет (МОК) обязал изменить дизайн купальников для Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, выступающих в дуэте, поскольку посчитал, что медведь является известным символом России. Кроме того, МОК обязал удалить из композиции для выступления звучащее там слово «Russia». Все эти запреты связаны с тем, что сборная России выступает в Токио в качестве нейтральных атлетов.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о запрете выступать российским синхронисткам на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя.

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