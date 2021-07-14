Моуринью обвинил сборную Франции в высокомерии

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, почему сборная Франции не смогла выйти в 1/4 финала Евро-2020, уступив в серии пенальти Швейцарии.

«Из-за своего высокомерия Франция потеряла шанс выиграть Евро, стать чемпионом мира и Европы. У этой команды есть невероятный потенциал. Они — лучшая сборная. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал их, и это было заслужено», — передает слова Моуринью TalkSPORT.

Сборная Италии выиграла Евро-2020, обыграв в решающем поединке национальную команду Англии.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, были перенесены в Севилью.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком Евро-2020 года по числу выигранных верховых единоборств.