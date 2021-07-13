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Сорокин о драках после финала Евро: в Петербурге такое было бы невозможно

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lobal Look Press

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал драки с участием фанатов после финала Евро.

«Я точно не ожидал, что такое могло случиться. Сложно судить только по видео. Нужно провести более подробный анализ инцидента. Надо дождаться официальной оценки, чтобы делать какие-то выводы.

Точно какие-либо беспорядки и драки были бы невозможны у нас. На этот счет у нас были все приготовления. Никому бы в голову не пришло устраивать потасовку на стадионе, — приводит слова Сорокина Sport24.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Англии напали на болельщиков итальянской национальной команды после финального матча чемпионата Европы — 2020.

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