Фигурист Грассль заявил, что ему очень нравится работать с тренером, который ушел от Тутберидзе

Итальянский фигурист, участник чемпионатов Европы и мира, трехкратный чемпион своей страны Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» рассказал о работе с российскими тренерами — Ангелиной Туренко и Сергеем Розановым.

Розанов ранее тренировал в группе Этери Тутберидзе и перешел оттуда в мае 2020 года в академию Евгения Плющенко. В данный момент он участвует в качестве приглашенного специалиста в сборах «Peak Ice Camp» во Франции, где тренирует Грассля.

«Я очень напряженно готовлюсь к олимпийскому сезону, тем более что сейчас мы находимся в горах — на высоте 1400 метров над уровнем моря, и здесь работать еще сложнее. Но я прилагаю все усилия, потому что впереди ответственный сезон.

Я участвую в сборах французского хореографа Бенуа Ришо «Peak Ice Camp». Помимо него, со мной работает мой итальянский тренер Лоренцо Магри и два российских — Сергей Розанов и Ангелина Туренко.

Мне очень нравится работать с ними обоими — с Ангелиной и Сергеем, — потому что, на мой взгляд, они очень хорошо ставят технику. Они помогают мне работать над самыми сложными для меня прыжками — четверными тулупом и сальховом. Я хочу улучшить исполнение этих квадов.

Возможно, в наступающем сезоне я еще не буду вставлять их в программы, потому что этот год крайне ответственный и сильно рисковать нельзя. Но в следующих сезонах сальхов и тулуп мне точно понадобятся, и я их основательно готовлю», — рассказал фигурист.

Ранее Грассль осудил английских фанатов за драки и свист во время исполнения гимна Италии в финале Евро-2020.