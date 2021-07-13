Британского пилота Формулы-1 ограбили после финала Евро

The Sun сообщает, что британский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис стал жертвой ограбления после финала чемпионата Европы — 2020, в котором встречались сборные Англии и Италии.

Как сообщает источник издания, после окончания матча автогонщик собрался покинуть стадион на своем автомобиле, но был остановлен двумя хулиганами, один из которых схватил Норриса, а другой быстро сорвал с него часы Richard Mille.

Стоимость часов оценивается в £40 тыс. В «Макларен» заявили, что пилот потрясен случившимся.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а англичане впервые сыграли в финале.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал чемпионата Европы — 2020.