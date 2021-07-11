Во время финала Евро-2020 на поле выбежал болельщик

Во время финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии на поле выбежал болельщик.

Матч был прерван на одну минуту. Фаната вывела за пределы поля служба безопасности «Уэмбли».

В эти минуты заканчивается основное время матча (1:1). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее сообщалось о том, что болельщики сборной Англии устроили беспорядки перед стадионом «Уэмбли».