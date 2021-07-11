Английские болельщики взрывали пиротехнику возле отеля сборной Италии

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Фанаты сборной Англии Фанаты сборной Англии
Фанаты сборной Англии
РИА Новости

Фанаты сборной Англии по футболу пытались мешать игрокам итальянской команды спать перед финалом Евро-2020, взрывая пиротехнику возле отеля, где остановились подопечные Роберто Манчини, передает The Sun.

Болельщики запускали фейерверки около трех часов ночи по местному времени. Отмечается, что все номера в отеле имеют звукоизоляцию.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в чем заключается преимущество сборной Англии в финале Евро-2020.