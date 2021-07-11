Федотов заявил, что у него есть амбиции возглавить сборную России

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос, есть ли у него амбиции возглавить сборную России.

«Амбиции возглавить сборную? Амбиции есть всегда. Мы работаем, чтобы показывать свое мастерство, свой класс. Как это выходит — это уже для взгляда со стороны», — передает слова Федотова «Чемпионат».

8 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в 5 миллионов евро, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, Россия проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. В финале турнира встретятся сборные Англии и Италии.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.