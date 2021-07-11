Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки

Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче Кубка Америки — 2021 против Бразилии (1:0). Таким образом, Аргентина завоевала 15-й южноамериканский титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Также аргентинская команда 14 раз выигрывала серебро турнира и пять раз завоевывали бронзовые медали. Сборная Уругвая имеет в своем активе шесть вторых мест и девять третьих.

На Кубках Америки Аргентина забила 456 голов. Это лучший показатель среди всех команд, которые участвовали в турнире. Уругвай смог забить 399 мячей — это второй показатель.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе A, набрав десять очков. Аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1), а также обыграли Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливию (4:1). В четвертьфинале аргентинская команда обыграла сборную Эквадора (3:0), а в полуфинальном матче одержали победу над Колумбией в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

Ранее стало известно, что Лионель Месси выиграл первый трофей в составе сборной Аргентины.