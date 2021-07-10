Футболист ЦСКА — о переходе в киевское «Динамо»: Украина приветливая, уютная страна

Белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин высказался о переходе на правах аренды в киевское «Динамо».

«О клубе знаю достаточно, ведь Украина и Белорусь непосредственные соседи. К тому же клуб большой, клуб с великой историей, с великими игроками и тренерами. Так что слышал достаточно. Я был в Украине один раз на сборах. Приветливая, уютная страна», — передает слова Шкурина сайт киевлян.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Шкурин провел за красно-синих девять матчей, забив три мяча. Контракт Шкурина с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24, но киевляне смогут выкупить футболиста после окончания арендного соглашения.

Также Шкурин выступал за белорусские клубы «Витебск» и «Энергетик-БГУ».

В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России, набрав 50 очков. «Динамо» является действующим чемпионом Украины.

Шкурин был исключен из состава сборной Белоруссии, а также лишен льготы по отсрочке от воинской службы после критических заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.

Ранее Шкурин перешел в киевское «Динамо».