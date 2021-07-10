Агент Лунева раскрыл подробности переговоров вратаря с «Байером»

Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, рассказал о том, как проходили переговоры с леверкузенским «Байером» о трансфере, передает Eurosport.

«Мы не торговались с «Байером» ни по каким условиям. Был предложен вариант контракта, через час появился второй. Уже без нашей инициативы, но с улучшенными условиями. Мы увидели огромную заинтересованность клуба. Мы вышли на видеосвязь в среду, 30 июня», — сказал Смирнов.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал. На Евро главный тренер команды Станислав Черчесов включил в заявку вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, голкипера «Динамо» Антона Шунина и игрока «Рубина» Юрия Дюпина. При этом тренерский штаб решил обойтись без представителей команд РПЛ, занявших первые три места в минувшем чемпионате: Лунева, спартаковца Александра Максименко и вратаря «Локомотива» Гильерме.

Ранее в сборной России отреагировали на переход Лунева в «Байер».