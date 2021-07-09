Вратарь сборной России перешел в зарубежный клуб

Российский голкипер Андрей Лунев стал игроком леверкузенского «Байера». Об этом в своем telegram-канале сообщилафутбольная правовая компания «Алетейя», сопровождавшая этот трансфер

Вратарь сборной России подписал с «фармацевтами» контракт до 2023 года.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

Ранее экс-игрок «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев удивился отсутствию Лунева в окончательном составе сборной на Евро.