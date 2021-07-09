Черчесов заявил, что его не увольняли и все прописанные в контракте задачи выполнены

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой уход из национальной команды.

«Меня не увольняли, это важный момент. Тренерский штаб выполнил все задачи, которые были прописаны в контракте. Все, о чем договаривались — выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться. Я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выйти в финальную часть чемпионата мира.

Нормально ли расстались? Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

Возможна ли ситуация, что эти вопросы мы закрыть не сможем? Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать домой в Осетию и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют», --цитирует Черчесова РИА «Новости».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора.