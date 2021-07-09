Канчельскис назвал предпочтительные кандидатуры на смену Черчесову

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о наиболее подходящих кандидатурах на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова.

«Отставка ожидаема. Что еще можно сказать в оправдание? Ну, ничего. А кто будет главным тренером, нефутбольные люди в федерации пусть решают. Мое мнение они просто не спрашивают. Я называл кандидатуры Бердыева, Семина, Газзаева.

Из иностранных тренеров Лёв будет идеальным вариантом. А какая альтернатива? Хорошая кандидатура. Виллаш-Боаш? Вряд ли. Я слышал, как отзывались в Англии на этот счет. Поэтому не стоит. А Лёв выиграл чемпионат мира. Из иностранцев — это номер один», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал имя единственно возможного преемника Станислава Черчесова.