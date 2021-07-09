РФС не обращался в «Рубин» по поводу приглашения Слуцкого в сборную

Представители Российского футбольного союза (РФС) не обращались к руководству казанского «Рубина» с целью обсудить возможное приглашение Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам генерального директора татарской команды Рустема Сайманова, 50-летний специалист продолжает подготовку к новому сезону Российской премьер-лиге и дебюту в Лиге конференций УЕФА.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.