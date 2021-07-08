Депутат — об отставке Черчесова: этот день можно назначить праздником российского футбола

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин радостно отреагировал на увольнение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Сегодняшний день можно назначить праздником российского футбола. Думаю, нет ни одного болельщика, который не обрадовался такому решению. Испытываю чувство глубокого удовлетворения. Черчесов расслабился после успешного чемпионата мира, последствия этого мы увидели на Евро», — цитирует Скрайкина Sport24.

Депутат считает, что сборная России выступила позорно на Евро-2020, а тренер всегда должен отвечать за результат. По его мнению, Станислава Черчесова должны были уволить сразу же после проигранного матча с Данией (1:4).

«Я не понимаю, почему Черчесов сам этого не сделал. Любой порядочный человек подал бы в отставку сразу после матча. Разговоры Черчесова про солдат и службу — лицемерие высшей степени. Если ты такой патриот, то отдай свои 2,5 млн евро народу. Но этого никто и не требует. Просто работай и давай результат, но ни того ни другого нет», — сказал Сурайкин.

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота сборной Дании.