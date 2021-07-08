Экс-тренер «Спартака» готов возглавить сборную России

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о проблемах сборной России под руководством уволенного Станислава Черчесова, а также заявил, что готов стать новым главным тренером национальной команды.

«Я готов возглавить сборную России. Я смогу радовать болельщиков, я изменю тактику игры, мы будем побеждать. Одна из проблем Черчесова — не было командного духа. У меня складывалось такое ощущение, что в сборной Черчесова каждый игрок думает только про себя, такого не должно быть. Сборная России должна радовать болельщиков, а не огорчать», — цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, 8 июля РФС принял решение о прекращении сотрудничества со Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Под руководством Черчесова российская команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее известный российский актер и комик Михаил Галустян иронично высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.