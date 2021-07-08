Тренер Гладилин считает, что Черчесов должен был сам уйти в отставку

Известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о решении РФС уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Я считаю, что должно было произойти раньше. Но Александр Валерьевич Дюков – очень взвешенный и серьезный руководитель и не принимает решений опрометчиво. Черчесов должен был сам подать заявление по собственному желанию после фиаско в Лиге наций. Неудовлетворительное выступление на Евро-2020 – это мягко сказано. Не надо говорить, что нам через два месяца играть в отборе на Катар – это все от лукавого. Он проиграл и Лигу наций, и Евро. Команда разобранная и он ее собрать не может. Я полностью поддерживаю это решение, которое было принято, даже не дожидаясь исполкома. Оно мудрое, правильное и своевременное.

В резерве всегда найдутся несколько человек, которые разберутся в вопросе – и наши тренеры, и российские. Иметь такой потенциал у сборной и не привести ее в порядок? Да я не сомневаюсь, что приведет. Свято место пусто не бывает – таково мое мнение», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов призвал поблагодарить за проделанную работу отправленного в отставку с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова.