Моуринью раскритиковал арбитра за пенальти в матче Евро-2020 Англия — Дания

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выразил недовольство работой арбитров в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 между командами Англии и Дании.

«Англия заслуживала победы, но в таких моментах никогда не ставят пенальти. Тем более на таком уровне — полуфинал Евро, я не понимаю решения рефери и того факта, что VAR (система видеопомощи арбитрам) не позвал рефери посмотреть на экран. Такие моменты никогда не пенальти», — приводит слова Моуринью talkSPORT в Twitter.

В дополнительное время при счете 1:1 нидерландский арбитр назначил 11-метровый удар после падения нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях. По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Ранее Стерлинг назвал «чистым» заработанный им спорный пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 с Данией.

