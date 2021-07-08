Тренер сборной Дании считает спорным пенальти в матче с Англией на Евро

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 против Англии.

«За пять секунд до прохода Стерлинга я подошел к четвертому арбитру, чтобы сказать, что на поле находится второй мяч. Это оказало влияние на игру. И сейчас я не могу избавиться от ощущения, что мне надо с этим смириться. Это трудно. Одно дело — проиграть, другое — проиграть так, это горько. Очень горько покидать турнир вот так», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

В дополнительное время при счете 1:1 главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения форварда команды Англии Рахима Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола.

В финале англичане сыграют с итальянцами. Матч пройдет 11 июля на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что перед назначением скандального пенальти в матче Англия — Дания на поле было два мяча.