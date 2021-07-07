Салихова — о плане «Локомотива»: год назад подобный лежал в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала опубликованный план развития «Локомотива».

«Внимательно прочитала все слайды стратегии «Локо», блин, но это déjà vu. Ровно год назад такая же лежала передо мной на столе в «Спартаке». Либо у одной фирмы заказывали, либо Томас [Цорн] решил пошутить над Леонченко, подкинув ему стратегию исполнительного директора Максима Власова, после представления которой он стал «экс». Одно из двух», – написала Салихова в телеграм-канале.

Напомним, согласно новой стратегии, задачами «Локомотива» являются победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, минимум три чемпионства в РПЛ за пять лет, увеличение стоимости состава до 250 млн евро, положительный трансферный баланс – 10 млн евро, рост доходов, полученных от болельщиков и независимых партнеров.

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