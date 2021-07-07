Роднина заявила, что проблемы российского футбола кроются в спортивных школах

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах системы российского футбола. По ее мнению, игроки сборной на Евро-2020 показали все, что умеют, а для лучшего результата нужно заниматься спортивными школами. По словам Родниной, важно не то, кто будет тренировать сборную, а то, какие игроки вырастут для выступления за национальную команду.

«Если мы говорим о сборной, ответьте на вопрос: когда надо начинать воспитывать ребенка? Следующий вопрос: а сколько ему лет? Когда говорят, что ему 2,5 года, то ответ очевиден: вы опоздали на 2,5 года. Про российскую сборную по футболу можно сказать одно: вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — передает слова Родниной «Чемпионат».

Роднина считает, что кандидатов на хорошую зарплату всегда достаточно: как внутри страны, так и за рубежом. По мнению олимпийской чемпионки, неважно, придет отечественный тренер или иностранец – ничего не поменяется.

При чем тут тренер, если нет футболистов? Вы можете менять тренера, поднимать зарплаты и гонорары, но выступают-то спортсмены, а не тренер. Мы неоднократно меняли специалистов – в том числе иностранных. Если брать другие виды спорта, у нас история тренеров национальной сборной по футболу одна из самых обширных. Пока мы не будем менять ситуацию на начальном тренере и ситуацию в спортивных школах, то никогда не будет сильного состава сборной. Как он может быть, если нет хорошего начального образования?» — сказала Роднина.

Роднина считает, что ругать российских спортсменов можно, но все то, что умеют, они показали.

«Наверное, на какое-то время пора понять, что дело не в том, кто будет тренировать сборную, а кто начинает тренировать наших детей. Мало кто знает, но мы рассматриваем вопрос зарплат всех категорий: медицина, культура, образование, военнослужащие… Но только не рассматриваем вопрос зарплаты тренеров. В первую очередь надо пересматривать не то, кто тренирует сборную, а истоки – откуда к нам приходит резерв, как осуществляется поиск талантов и кто занимается этим поиском: какая зарплата у этих людей, какое положение…» — добавила Роднина.

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