Депутат Госдумы призвал ограничить баснословные зарплаты российских футболистов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин выразил мнение, что нужно ограничить высокие зарплаты в российском футболе.

«Большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Баснословные зарплаты нужно ограничивать, чтобы эти деньги направлялись на развитие детско-юношеского футбола.

Любой футбольный клуб не приносит заработка в России. Он содержится за счет государственной корпорации или коммерческой структуры. Деньги, которые компании направляют на необоснованно высокие заработные платы игроков, могли бы быть направлены этими же инвесторами на развитие детско-юношеского футбола.

Стоит задуматься о том, чтобы значительно снизить долю участия легионеров в составе команды на поле. Приоритетом должно быть воспитание своих игроков, а не привлечение чужих», — цитирует депутата РИА «Новости».

С сезона-2020/21 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных игроков. Все они могут выходить на поле одновременно.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что молодые игроки в России получают в несколько раз больше тренера.