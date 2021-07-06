Роднина: отсутствие государственных символов на ОИ — удар по российским спортсменам

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о запрете российских государственных символов на предстоящей Олимпиаде в Токио.

«В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно. Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов – это удар по спортсменам. Наша задача – поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать и болеть за них», – передает слова Родниной пресс-служба Министерства спорта России.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитраж (CAS) принял сторону WADA в споре с Россией с некоторыми послаблениями – с этого дня следующие 2 года (а не 4, как требовало WADA) российская команда проведет в нейтральном статусе, без гимна и флага на ЧМ и Олимпиадах.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования должны были пройти в 2020 году, но были перенесены на год из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Ранее Ирина Роднина оценила перспективы фигуристки Евгении Медведевой перейти в парное катание.