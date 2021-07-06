Экс-футболист СССР заявил, что Черчесов опозорил Россию

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен добровольно покинуть свой пост.

«Черчесов как тренер обижен и не удовлетворен работой. Он сам должен решить вопрос: уйти ему из коллектива или остаться. Если он уйдет, то он поступит по-джентльменски. Если он останется, это будет на его совести. В сборной он полностью провалился и опозорил всю страну», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

После турнира специалист заявил, что не собирается уходить в отставку.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что национальную команду должен возглавить российский специалист.