Ярмоленко: для Украины проход в такую стадию – огромное достижение

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги выступления своей команды на чемпионате Европы — 2020 после поражения в четвертьфинале от сборной Англии (0:4). Ярмоленко считает, что Англия заслуженно выиграла. Футболист поздравил англичан и пожелал удачи. По мнению футболиста, Украину надломил быстрый мяч, потому что у команды была стратегия и тактика на матч с англичанами.

«Когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается – приходится перестраиваться. Послушайте, нас ничего не сломает. Мы – отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть. Несмотря на то, что мы проиграли 4:0 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию – огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом», — передает слова Ярмоленко Tribuna.com.

Ярмоленко считает, что украинская сборная выступила хорошо на Евро-2020. По его мнению, в некоторых играх украинцы могли сыграть лучше, но, тем не менее, он доволен общим результатом.

«Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили – считаю, одной из лучших команд мира», – сказал Ярмоленко.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Английская сборная заняла первую строчку в группе D, имея в своем активе шесть баллов.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее экс-игрок московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поддержал украинских футболистов после поражения от английской команды.