Шевченко заявил, что Англия победила за счет разницы в классе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии. Тренер считает, что самую большую роль сыграли эпизоды, которые украинские футболисты не доиграли, особенно на втором этаже. Шевченко подчеркнул, что потеря Кривцова из-за травмы стала проблемой для сборной Украины, так как он мог составить конкуренцию на втором этаже.

«Команда не отказывалась от своей структуры, принципов, были хорошие эпизоды, когда мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, но есть преимущество в классе и англичане использовали его. Отсутствие Малиновского? Если бы мы были укомплектованы лучше, если бы все были здоровы, то все равно было бы тяжело повторить результат, которого мы достигли. Итоги Евро? Я не буду делать этого сейчас. Подведем итоги после возвращения в Киев», — сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о прошедшем четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Англии.