Телеведущий Киселев рассказал, что предпримет Минспорта после слов Путина на «Прямой линии»

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о мерах, которые должны быть приняты по отношению к национальной сборной в соответствии со словами президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, что Путин в ходе «Прямой линии» предложил подумать о кадровых изменениях в сборных России по футболу и хоккею.

«В ближайшие 10 дней Минспорта обязано внести предложения по «кадровой составляющей», о которой говорил Путин на «Прямой линии». У каждого поражения должны быть имя и фамилия. Позор надо смывать победой», – написал в своем Telegram-канале телеведущий.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее журналист Василий Уткин высказался о будущем Станислава Черчесова на посту тренера сборной России.