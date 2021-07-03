Кличко потроллил вратаря сборной Англии

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что он думает о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Украина — Англия, который состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Начало матча в 22.00 мск.

«Люди постоянно задают мне вопрос, что я думаю о матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку», — сказал экс-чемпион в Instagram.

Победитель пары Украина — Англия в полуфинале встретится с Чехией или Данией. Матч состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф были переиграны немцы (2:0).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). В 1/8 Украина а дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

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