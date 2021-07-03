Бывший главный тренер сборной России Игнатьев высказался за потолок зарплат

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о потолке зарплат.

«В лучшие европейские лиги приглашают игроков, которые способны поддержать уровень футбола в той или иной стране, уровень клуба. За последнее время в топ-лиги у нас уехали только Александр Головин и Алексей Миранчук. Они уехали, потому что их уровень мастерства позволяет им конкурировать на высоком уровне в «Монако» и «Аталанте».

Надо посмотреть правде в глаза — остальные россияне не едут в Европу просто потому, что их туда не приглашают. Нужно отделять котлеты от мух. У них нет предложений. Как только появится предложение, наш футболист обязательно туда поедет.

Если говорить о зарплате, то ее нужно привязать к качеству выполняемой работы. Нельзя подписывать контракты, согласно которым ты будешь получать хорошие деньги и при этом никак не отвечать за результат. Необходимо, как я это вижу, ввести потолок зарплат и дальше выплачивать бонусы в зависимости от достигнутых успехов. Можно также учитывать количество игр, проведенных в составе, чтобы дополнительно мотивировать игроков; количество тренировочных занятий, ведь чем больше ты тренируешься, тем выше будет твое мастерство.

Я вспоминаю, как раньше футболисты получали дополнительные бонусы за то, что своей игрой собирали полные трибуны стадиона. Все было завязано на том, сколько людей пришло. Показываем хороший футбол, народ приходит, им нравится то, как мы играем, а мы получаем деньги.

Сегодня ни за что футболист не отвечает. Не играет никакой роли то, сколько ты сыграл. Прописано в контракте — миллион в год, и ты сразу становишься обеспеченным. И не нужно никаких дополнительных усилий прикладывать», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Ранее Руслан Нигматуллин предложил ввести потолок зарплат в РПЛ после провала сборной на Евро-2020.