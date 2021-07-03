Британская ведущая сравнила карту на форме сборной Украины с пятном

Британская телеведущая Кейт Гэрруэй сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с пятном.

«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», — сказала Гэрруэй в эфире передачи «Доброе утро, Британия», в которой принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по футболу украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым.

В матче 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет с национальной командой Англии. Встреча пройдет 3 июля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В полуфинале победитель этой пары сыграет с Чехией или Данией.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Украины.