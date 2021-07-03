Сборная Италии по футболу повторила достижение Франции

Сборная Италии по футболу стала второй командой, которая одержала пять побед подряд на чемпионате Европы.

Подопечные Роберто Манчини повторили достижение французов, которые одержали пять побед из пяти на Евро-1984.

В матче 1/4 финала Евро-2020 Италия обыграла Бельгию со счетом 2:1. Также «Скуадра Адзурра» одержала на Евро-2020 победы над Турцией, Уэльсом, Швейцарией и Австрией.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сборная Италии установила личный рекорд по голам на чемпионатах Европы.