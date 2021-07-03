Вратарь «Тампы» Василевский установил уникальное достижение

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский одержал восьмую победу в финальных сериях Кубка Стэнли, что является рекордом для европейских голкиперов.

Напомним, в ночь на 3 июля «Тампа» обыграла в третьем матче финала Кубка Стэнли «Монреаль» со счетом 6:3.

Василевский одержал одну победу в финальной серии плей-офф сезона-2014/15 против «Чикаго». Еще четыре раза он выигрывал в прошлом году в финальной серии против «Далласа».

«Молнии» увеличили отрыв в серии до четырех побед — 3-0. Четвертая встреча пройдет 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

0:1 — Рутта (Палат, Хедман) — 01:52

0:2 — Хедман (Кучеров, Чирелли) — 03:27 (5x4)

1:2 — Дано (Уэбер) — 11:16

1:3 — Кучеров (Палат, Чернак) — 21:40

1:4 — Джонсон (Жозеф, Савар) — 23:33

2:4 — Судзуки (Питри, Кофилд) — 38:04

2:5 — Джонсон — 55:19

3:5 — Перри (Галлахер, Шьяро) — 55:58 (6x5)

3:6 — Коулман (Гудроу) — 56:48 (en)

Ранее Гол и передача Никиты Кучерова принесли «Тампе» третью победу в финале Кубка Стэнли.