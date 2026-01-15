Муж Алексы Вячеслав Дайчев задолжал приставам 4,4 млн рублей

Муж певицы Алексы Вячеслав Дайчев задолжал приставам 4,4 млн рублей. Как выяснила «Газета.Ru», изучив данные на сайте ФССП, в ноябре и декабре 2025 года в отношении фитнес-тренера открыли исполнительные производства на 1 056 291 рубль.

О многомиллионных долгах спортсмена стало известно в октябре прошлого года. С того момента несколько исполнительных производств были закрыты, однако Дайчев накопил новые долги. В ноябре с него пытались взыскать 1 050 291 рубль, из них 10 штрафов ГИБДД по 1750 рублей. В декабре суд назначил фитнес-тренеру госпошлину в размере 3 тысяч рублей, а также ему выписали штраф за парковку на 6 тысяч рублей.

Кроме того, одно исполнительное производство было открыто в январе 2026 года. С Вячеслава Дайчева хотят взыскать 1 тысячу рублей исполнительского сбора. Всего на данный момент спортсмен должен приставам 4 446 265 рублей.

В ноябре 2025 года в СМИ также сообщали о задолженности певицы Алексы. Суд обязал ее выплатить миллионный штраф из-за кредита. Однако сейчас на сайте ФССП об этом нет информации.

