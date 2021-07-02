Самошников — об ошибке Зобнина: оскорбления на него не повлияют, ошибка и так его гложет

Защитник сборной России Илья Самошников отреагировал на критику полузащитника национальной команды Романа Зобнина за ошибку в матче против Дании (1:4).

«Это футбол, в нем каждый может ошибиться. Покажите мне футболиста, который ни разу не ошибался, я тогда откажусь от своих слов. Рома дал интервью, в котором сказал, что готов принять весь удар за вылет сборной с Евро на себя. Он понимает свою ошибку. И что, теперь каждый кто сидел дома перед телевизором будет его оскорблять? Это никак не повлияет на человека, ошибка и так его гложет», — передает слова Самошникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, полузащитник сборной России Роман Зобнин отдал передачу на пустой угол ворот датчанину Поульсену в заключительном матче группового этапа Евро-2020. На Евро-2020 россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) м датчан (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

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