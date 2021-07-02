Черданцев: не понимаю, в чем дальнейший смысл интересоваться сборной и поддерживать ее

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о последних результатах сборной России, а также прокомментировал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Прекрасно помню нашу последнюю встречу с Черчесовым в эфире, тогда спрашивалось: «Вы играете подряд два матча отбора на чемпионат мира-2022 одним и тем же составом. При том, что обойма игроков довольно большая — почему?». Не получаю ответа. Задается вопрос: «Зачем в команду приглашается Жирков?». Ответа тоже нет. Спрашивается: «Почему нет определенности с основным вратарем?». И тут без ответа», — цитирует Черданцева Sportbox.ru.

Также Черданцев считает, что вопросы, которые были интересны ему и болельщикам, остались без ответа на. По его мнению, у Черчесова на все был один ответ: «Подождите, вы все увидите на Евро и все поймете».

«Не услышали их и на пресс-конференции. Поэтому не очень понимаю, в чем дальнейший смысл интересоваться жизнью сборной и поддерживать ее либо не поддерживать. Видимо, сборная существует в каком-то своем измерении и движется в направлении, известном только руководству РФС. Видимо, наши пути с командой не пересекаются», — сказал комментатор.

Ранее известный тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин оценил выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.