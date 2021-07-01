Салихова спрогнозировала первую пятерку команд следующего сезона РПЛ

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в своем Telegram-канале попробовала угадать команды, которые займут первые пять мест в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На ее взгляд, первым снова окажется петербургский «Зенит», серебро достанется московскому «Локомотиву», третьими в таблице станут красно-белые (только из-за любви к команде, уточнила Салихова), на четвертом месте расположится казанский «Рубин», замкнет пятерку — московское «Динамо».

Напомним, в предыдущем сезоне 2020/21 топ-5 первых команд составили: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи». Вылетели из премьер-лиги волгоградский «Ротор» и «Тамбов». Пополнили турнир самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала расписание первых шести туров сезона-2021/22. Сезон начнется с матча «Ростов» - «Динамо».