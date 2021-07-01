Наставник сборной Испании не исключает чемпионства Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил шансы сборной Украины на победу в чемпионате Европы — 2020.

«Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир», — цитирует Энрике ТАСС.

Сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1). Подопечные Андрея Шевченко вышли из группы с третьего места, имея в активе три очка. 3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Испанская команда вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала подопечные Энрике обыграли в дополнительное время сборную Хорватии (5:3). 2 июля в четвертьфинальном матче испанцы сыграют со Швейцарией в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы — 2020 стартовал 11 июня. Финальная игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля.

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