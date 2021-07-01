Отец украинского нападающего заявил, что его сын точно не будет играть в России

Отец нападающего сборной Украины Артема Довбика заявил, что его сын не будет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также прокомментировал интервью, которое футболист дал на русском языке.

«В российский чемпионат Артем точно не перейдет. Послематчевое интервью на русском языке? Артем дома с нами разговаривает по-украински. Просто у них в команде все русскоязычные, поэтому он так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает как мы», — цитирует отца Довбика «BBC Украина».

Сборная Украины вышла из группы с третьего места, обыграв Северную Македонию (2:1) и потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время обыграли шведов (2:1). 3 июля в Риме украинская команда проведет встречу против сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее боксер Александр Усик извинился перед сборной Англии за будущую победу Украины.