Арестован напавший на российского болельщика украинский фанат

Российский болельщик Денис Смоленский заявил, что напавший на него украинский фанат арестован.

«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — цитирует Смоленского RT.

Инцидент произошел 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Швеции. К Смоленскому, пришедшему на матч в форме сборной России и с триколором, подошли двое фанатов украинской национальной команды и напали на него. Ему порвали футболку, а также отобрали флаг. По словам пострадавшего, в результате нападения ему разбили бровь.

При этом находившиеся рядом болельщики сборной Украины пытались защитить пострадавшего.

Сама встреча между сборными Украины и Швеции завершилась победой команды Андрея Шевченко в дополнительное время со счетом 2:1.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с командой Англии. Матч пройдет 3 июля на «Стадио Олимпико» в Риме.

Ранее избитый украинскими фанатами россиянин высказался об инциденте.