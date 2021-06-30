Баринов: давайте поймаем какого-нибудь украинца, изобьем его, не в этом же дело

Народный артист России Валерий Баринов высказался об инциденте, произошедшим с российским фанатом на матче Евро-2020 между Украиной и Швецией. Россиянин пришел на матч в футболке своей национальной сборной. В разгар матча украинские фанаты начали избивать российского зрителя. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины пытались защитить мужчину.

«Семь лет идет война. Мы не участвуем в этой войне, в которой стреляют. Семь лет идет пропаганда, пудрят мозги. Когда ссорятся посторонние люди, они могут помириться через неделю. Но когда ссорятся родные, эта ссора может длиться годами», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Баринов заявил, что он болел за сборную Украины. Ему жаль, что украинские фанаты ведут себя таким образом.

«Парень-то пошел туда навряд ли для того, чтобы его избили. Но болельщики ведь — все горит, еще и подогревается извне. Но какие санкции? Давайте поймаем какого-нибудь украинца, изобьем его. Не в этом же дело. Надо хорошо играть в футбол, чтобы приходили в своих майках болеть за свою команду», — сказал Баринов.

Напомним, перед матчем российский болельщик дал интервью, где сказал, что болеет за сборную Украины.

Глава оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Глазго Джоанн Депонио заявила, что организация изучает инцидент с нападением на россиянина.

Ранее известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о поведении украинских фанатов на Евро-2020.