Масалитин: когда-нибудь украинские болельщики нарвутся на такое же отношение к себе

Известный футболист и тренер, ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что выходки украинских фанатов на Евро-2020 не помешают российским болельщикам и дальше поддерживать сборную Украины.

На трибунах во время матчей европейского первенства фанаты украинские фанаты оскорбляли президента РФ Владимира Путина, а во время игры со Швецией избили болельщика, который поддерживал их команду, но при этом был в экипировке сборной России. Масалитин подчеркнул, что когда-нибудь эти украинцы столкнутся с таким же отношением к себе.

«Мы и дальше будем болеть за Украину, нам никто не запретит поддерживать братский народ, с которым мы душа в душу прожили несколько десятилетий. Понятно, что сейчас пути немножко разошлись, у них подросла молодежь, которая воспитана в негативе по отношению к нашей стране. Но, понимаете, в семье не без урода. Есть и те, кто доброжелательно к нам относятся, есть, конечно, и негативное отношение. Но если они так себя ведут, значит, на каком-нибудь Евро нарвутся на такое же отношение, и закончится весь негатив.

Мы-то всегда были расположены к Украине и будем болеть за нее, несмотря ни на что. Если негатив будет изо всех утюгов, будет и ответ конкретный. Если кого-то избили, должен вмешиваться УЕФА и разбираться, что и почему. Плюс, наверное, местные правоохранительные органы должны выяснить, почему такое произошло», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, болельщику, посетившему встречу Украина - Швеция в форме сборной России, порвали футболку, а также отобрали флаг украинские фанаты. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины пытались защитить мужчину.

Украина обыграла Швецию 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020. На этой стадии она сыграет с англичанами, которые, в свою очередь, выбили из борьбы немцев — 2:0.

Ранее известный футболист и тренер, ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об инциденте на трибунах во время матча Евро-2020 между сборными Швеции и Украины.