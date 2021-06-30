Экс-игрок «Зенита» Халк попал в ДТП

Нападающий бразильского клуба «Атлетику Минейру» Халк попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, авария произошла в регионе Белу-Оризонти. Автомобиль 34-летнего спортсмена столкнулся с мотоциклом. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с января 2021 года. С 2012 по 2016 год он был игроком петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России (2014/15), завоевал Кубок (2015/16) и Суперкубок страны (2015).

Также Халк играл за бразильскую «Виторию» (2004-2005), японский «Кавасаки Фронтале» (2005-2008), португальский «Порту» (2008-2012) и китайский «Шанхай СИПГ» (2016-2020).

Ранее сообщалось, что футболист молодежной команды итальянского «Лацио» Даниэль Герини скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. По информации Football Italia, смертельный для игрока инцидент произошел в Риме. На одной из улиц столкнулись две машины, в одной из которых находился Герини вместе со своими приятелями.