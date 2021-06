Серена Уильямс в матче с Саснович травмировала ногу и снялась с Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть матч первого круга «Уимблдона» против представительницы Белоруссии Александры Саснович.

При счете 3:2 в первом сете теннисистка из США подвернула ногу и взяла медицинский перерыв. После него она продолжила игру, но снялась уже следующем гейме.

Американка покидала корт в слезах. Люди на трибунах аплодировали ей стоя.

Уильямс — восьмая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она становилась победительницей турниров Большого шлема 23 раза в одиночном разряде и 14 раз в парном. По числу побед на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде она занимает второе место, уступая только Маргарет Корт из Австралии (24). Суммарно Уильямс становилась победительницей турниров под эгидой WTA 73 раза.

Также на счету Уильямс три победы на Олимпийских играх в парном разряде (2000, 2008, 2012) и одна - в одиночном разряде (2012).

Белоруска Саснович располагается на 100-й строчке в мировом рейтинге. Во втором круге она встретится с победительницей матча между японкой Нао Хибино (85) и американкой Бернардой Перой (74).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная на «Ролан Гаррос», пропустит Уимблдон из-за ковида.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s