Швейцария впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Швейцарии победила Францию в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 (3:3, 5:4).

Швейцарская команда сыграет в четвертьфинале крупного турнира впервые с чемпионата мира — 1954. На Евро швейцарцы никогда не выходили в 1/4.

Напомним, что швейцарцы сумели отыграться со счета 1:3 в концовке матча с Францией. Основное время закончилось ничейным счетом 3:3. В дополнительные пол часа команды не сумели забить. В серии пенальти сборная Швейцарии победила со счетом 5:4 и вышла в четвертьфинал на испанцев. Победный пенальти забил Адмир Мехмеди. Французский нападающий Мбаппе не сумел реализовать свою попытку.

Швейцарцы стали третьими в группе А. Подопечные Владимира Петковича сыграли вничью с Уэльсом (1:1), потерпели поражение от Италии (0:3) и обыграли Турцию (3:1).

Швейцарская команда сыграет в четвертьфинале с Испанией. Матч состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер пошутил, что в Голливуде его сыграет Де Ниро.