Итальянцы объяснили, почему встанут на колено перед встречей с бельгийцами на Евро

Игроки национальной команды Италии встанут на колено перед игрой со сборной Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, несмотря на то, что они не поддерживают эту акцию движения Black Lives Matter, информирует Football Italia.

Италия встанет на колено перед матчем в знак солидарности с бельгийцами. В этой стране много темнокожих среди населения, поэтому игроки бельгийской команды поддерживают движение BLM.

Ранее защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини заявил, что его команда преклонит колено, если соперник попросит.

Сборная Италии обыграла австрийцев в дополнительное время со счетом 2:1 в 1/8 финала Евро. Бельгийцы оказалась сильнее национальной сборной Португалии на той же стадии.

Четвертьфинальный матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.