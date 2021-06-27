Васильев считает, что государство должно уйти из управления российского футбола

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев порассуждал над причинами неудачного выступления сборной России на Евро-2020. Васильев заявил, что отрицательно оценивает выступление национальной команды. Он считает, что поражения на мировой арене связаны, прежде всего, с системными ошибками в управлении футболом в России. По мнению биатлониста, футбол в России перекачан деньгами, и из-за этого мотивация у спортсменов теряется.

«Надо просто опуститься на землю и реалистично подходить к этому вопросу. Не государство должно поддерживать профессиональные клубы, а частные инвесторы. Только в этом случае, когда частный инвестор будет платить за тех спортсменов, которых он выбирает, футболисты будут бороться за те зарплаты. Они будут действительно стараться показать свой лучший результат», — цитирует Васильева «Спорт день за днем».

Олимпийский чемпион считает, что дело не в составе команды, не в Черчесове, а в неправильной системе футбола.

«Государство должно уйти из управления футбола – это главное условие для дальнейших успешных выступлений и достижений целей. Только тогда появятся ребята, которых будут поддерживать, и они будут стараться удержаться на достойном уровне. Вот им можно платить большие деньги, а всех остальных на простую заплату, как у обычных людей, 35-50 тыс. рублей», — сказал Васильев.

Ранее известный журналист Владимир Познер высказался о желании и возможности пригласить на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.