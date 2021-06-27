Шлеменко о желании Моргенштерна запретить ММА: у нас будут дебилы и маргиналы, как он

Российский боец Александр Шлеменко отреагировал на предложение музыканта Моргенштерна запретить смешанные единоборства (ММА).

«Это же чистейший пиар-ход. Моргенштерн понимает, что его концерты могут быть запрещены. Он уже вылетел из плейлиста Евро-2020. Не знаю, что сказать. ММА — это вид спорта. Хочет запретить, то пусть так и делает. Потом у нас будут дебилы и маргиналы, как он! Я думаю, что молодежь даже не заметит это высказывание», — приводит слова бойца «СЭ».

Ранее рэпер заявил, что ММА подает плохой пример детям.

«Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски?», — сказал Моргенштерн.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что разочарован решением боксера Александра Поветкина завершить карьеру.